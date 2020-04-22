Румунія послаблює карантин, але вводить "масковий режим"

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про скасування низки карантинних обмежень з 15 травня та запровадження «маскового режиму» у громадських місцях.

Про це повідомляє Romania Insider.

«Після 15 травня ми скасуємо обмеження щодо людей, тому ми зможемо пересуватися у публічних місцях, не показуючи заяву про те, куди чи навіщо їдемо», - заявив Йоганніс.

Він вийшов до журналістів у захисній масці і заявив: «Саме так ми будемо виглядати після 15 травня, перебуваючи (у захисних масках – ред.) у закритих громадських місцях та в громадському транспорті».

За його словами, цей захід не обмежений у часі.

«Ми зможемо відмовитися від носіння масок, можливо, наступного року, коли ця пандемія буде під контролем і не буде ризику зараження», - наголосив румунський президент.

Водночас після 15 травня у країні продовжуватимуть діяти певні обмеження, зокрема заборона на проведення публічних заходів та зборів.

Наразі уряд країни працює над поетапним планом послаблення, який буде впроваджений після 15 травня.

Цей план буде включати в себе відкриття шкіл та відновлення економічної діяльності, особливо у сильно постраждалих секторах, таких як роздрібна торгівля та послуги.

За даними сайту Worldometer, у Румунії зафіксовано понад 9,7 тис. випадків COVID-19, з яких – 2,4 тис. людей одужали, 508 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 квітня в світі зафіксовано 2 585 197 випадків коронавірусу, з них 705 718 особа одужала і 179 839 померли.