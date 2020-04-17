У Румунії розробили апарат для очищення повітря від COVID-19
Про це йдеться у заяві ВУЗу, повідомляє Romania-Insider.
«Групи дослідників з Політехнічного університету Тімошоари розробили прототип пристрою, що стерилізує повітря, яке видихають пацієнти, зокрема, в приміщеннях реанімації, і може бути корисним у боротьбі з коронавірусом SARS-CoV-2 і не тільки», - йдеться у заяві університету.
У ВУЗі додали, що пристрій працює для зменшення мікробіологічних матеріалів у повітрі шляхом ультрафіолетового випромінювання повітря.
Йдеться саме про повітря, що видихається інфікованими SARS-CoV-2 пацієнтами, які підключені до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).
Зазначається, що нині апарат тестується в лабораторії.
У разі успішного завершення етапу тестування, університет планує запатентувати пристрій.
Раніше бельгійська компанія Materialise розробила маску, надруковану на ЗD-принтері, яка може замінити апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ).
Як повідомлялося, у світі станом на 15 квітня коронавірусом інфіковані 2 000 065 осіб, загинули 126 754 особи та 484 597 осіб одужали.
Фото: АА