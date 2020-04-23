Поліція заблокувала понад 5 тисяч фейків щодо Covid-19

Правоохоронці заблокували понад 5 тисяч інтернет-посилань, пов’язаних із шахрайством і поширенням неправдивих чуток про Covid-19.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції.

"З початку карантинних заходів поліція перевірила 591 повідомлення щодо вчинення онлайн-шахрайств, пов’язаних з пандемією коронавірусу... Правоохоронці встановили 144 особи, які причетні до вчинення протиправних дій. Також поліція заблокувала 5169 шахрайських інтернет-посилань та 449 банківських рахунків, якими користувалися зловмисники під час ведення своєї протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку відкрито 54 кримінальні провадження та складено 38 адмінпротоколів.

Крім того, кіберполіція виявила 460 фактів щодо розміщення на інформресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії Covid-19. Наразі вже ідентифіковано 284 особи, які поширювали цю інформацію. Складено шість адмінпротоколів за ст. 173-1 (Поширення неправдивих чуток) КУпАП.