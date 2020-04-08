Кіберполіція виявила сотні шахрайських інтернет-посилань та фейків про коронавірус

Під час моніторингу глобальної мережі кіберполіція заблокувала 157 шахрайських інтернет-посилань та виявила 267 фактів розповсюдження фейків, пов’язаних з коронавірусом.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

«Під час моніторингу глобальної мережі кіберполіція виявила 267 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу. Наразі вже ідентифіковано 152 особи, які цю інформацію розповсюджували. Також кіберполіцією перевірено 483 повідомлення щодо вчинення можливих протиправних дій, у тому числі онлайн-шахрайств, пов’язаних з коронавірусом. За результатами – відкрито 41 кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, заблоковано 157 Інтернет-посилань, що використовувались шахраями з метою «наживи» під час пандемії.

Так, співробітниками кіберполіції у Харківській області спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області викрито раніше судимого 28-річного чоловіка, який заволодів грошима громадян під приводом продажу засобів індивідуального захисту. Чоловік розмістив оголошення щодо продажу медичних масок та дезінфікуючих засобів на сайтах оголошень. Доставку товару обіцяв тільки на умовах передоплати. Після отримання коштів від потерпілих, не відповідав на телефонні дзвінки та змінював номер телефону в оголошенні. За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели обшук. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

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На Закарпатті працівниками кіберполіції встановлено громадянку, яка за допомогою сайту оголошень здійснювала продаж іноземних пігулок за ціною 250 гривень за упаковку. Згідно з інформацією МОЗ України ліки, які реалізовувала 48-річна громадянка, не отримали декларацію про відповідність на території України. Наразі щодо фігурантки складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП. Весь товар вилучено.