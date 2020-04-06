Хакери маскують свої атаки під розсилки про коронавірус
Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.
«Кіберзлочинці у більшості країн світу, використовуючи панічні настрої серед громадян у період пандемії, здійснюють фішинг-атаки з використанням шкідливого програмного забезпечення. Їх метою є отримання персональних даних користувачів мережі, а саме логінів та паролів доступу до різних інтернет-ресурсів: електронних поштових скриньок, облікових записів соціальних мереж, електронних гаманців тощо для подальшого привласнення грошей», - йдеться у повідомленні.
Хакери замаскували свої атаки під інформування громадян про розвиток пандемії. Найчастіше, аби ввести в оману, вони використовують у своїх фішинг-розсилках посилання на слово «Corona», а також розповсюджують шкідливе програмне забезпечення шляхом копіювання інформаційних панелей організацій, що надають актуальну інформацію про COVID-19.
У зв’язку з цим, кіберполіція радить:
- використовувати виключно ліцензійне програмне забезпечення;
- постійно оновлювати операційну систему;
- використовувати ліцензійні антивірусні програми з актуальними базами та постійно оновлювати їх;
- не завантажувати підозрілі файли із листів електронної пошти, якщо Ви не чекаєте цей лист;
- не переходити за сумнівними посиланнями;
- завантажувати файли лише з перевірених ресурсів.
Користуйтесь інформацією лише з офіційних джерел: МВС, КМУ, МОЗ.
Кіберполіція відкрила телефонну лінію для інформаційної підтримки громадян.