Хакери маскують свої атаки під розсилки про коронавірус

Глобальна пандемія COVID-19 несе за собою не лише шкоду здоров’ю, а також значний ризик для кібербезпеки. Хакери швидко скористалися ситуацією та активізували свої атаки з використанням шкідливого програмного забезпечення.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

«Кіберзлочинці у більшості країн світу, використовуючи панічні настрої серед громадян у період пандемії, здійснюють фішинг-атаки з використанням шкідливого програмного забезпечення. Їх метою є отримання персональних даних користувачів мережі, а саме логінів та паролів доступу до різних інтернет-ресурсів: електронних поштових скриньок, облікових записів соціальних мереж, електронних гаманців тощо для подальшого привласнення грошей», - йдеться у повідомленні.

Хакери замаскували свої атаки під інформування громадян про розвиток пандемії. Найчастіше, аби ввести в оману, вони використовують у своїх фішинг-розсилках посилання на слово «Corona», а також розповсюджують шкідливе програмне забезпечення шляхом копіювання інформаційних панелей організацій, що надають актуальну інформацію про COVID-19.

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У зв’язку з цим, кіберполіція радить:

- використовувати виключно ліцензійне програмне забезпечення;

- постійно оновлювати операційну систему;

- використовувати ліцензійні антивірусні програми з актуальними базами та постійно оновлювати їх;

- не завантажувати підозрілі файли із листів електронної пошти, якщо Ви не чекаєте цей лист;

- не переходити за сумнівними посиланнями;

- завантажувати файли лише з перевірених ресурсів.

Користуйтесь інформацією лише з офіційних джерел: МВС, КМУ, МОЗ.

Кіберполіція відкрила телефонну лінію для інформаційної підтримки громадян.