У Бельгії заявляють, що країна подолала пік епідемії коронавірусу

Офіційні структури охорони здоров’я Бельгії заявляють про те, що країна вже пройшла пік епідемії.

Про це з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії розповідає видання The Brussels Times.

«Незважаючи на те, що кількість смертей все ще залишається високою, ми хотіли б зазначити, що пік (епідемії) вже позаду, ми його пройшли, орієнтовно, з 12 квітня. Інформація про померлих у будинках з нагляду за літніми людьми надходить інколи з запізненням у кілька днів, у деяких випадках – навіть із затримкою на тиждень, що пояснює зростання сумної статистики. Але пік хвороби вже пройдено» - зазначив провідний вірусолог країни Ван Гухта (Van Gucht).

За даними міністерства, протягом минулої доби у Бельгії виявлено ще 933 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що довело загальну кількість інфікованих з початку пандемії до 41 889 людей.

«У Бельгії за добу у 933 людей тест на коронавірус виявився позитивним. Це довело загальну кількість випадків з початку пандемії до 41,889. Серед нових інфікованих 408 живуть у Фландрії, 446 – у Валлонії, 60 – в Брюсселі, міністерство не має інформації про місце проживання ще 19 людей», - йдеться у публікації.

За 24 години з діагнозом коронавірусу були госпіталізовані 263 людини, 432 – виписані з лікарень після одужання. Загальна кількість пацієнтів з цією хворобою у лікарнях складає 4 765 (зменшення на 231 пацієнта відучора). З них 1 020 продовжують перебувати в реанімаційних відділеннях, 773 – підключені до приладів штучної вентиляції легень.

За добу від коронавірусу в Бельгії померли 266 людей, що довело загальну кількість жертв цієї хвороби до 6 262.