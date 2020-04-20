У Європі вже понад мільйон випадків Covid-19, більше 100 тисяч - летальних

У Європі зафіксовано майже половину всіх випадків зараження коронавірусом у світі та понад 60% смертей, пов'язаних із пандемією Covid-19.

Про це повідомляє DW з посиланням на Європейський центр з питань профілактики та контролю хвороб (ECDC).

«Станом на неділю, 19 квітня, у країнах Європи, включно з Росією та Туреччиною, зареєстровано понад 1 мільйон підтверджених випадків зараження і більш ніж 100 тисяч смертей від нового коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найбільше від Covid-19 потерпає Іспанія, де підтверджено 191 726 випадків зараження. Далі за цим показником ідуть Італія (175 925), Німеччина (139 897), Велика Британія (114 217) і Франція (111 821).

За кількістю жертв коронавірусної інфекції антирейтинг європейських країн очолює Італія, де зафіксовано 23 227 летальних випадків. Далі йдуть Іспанія (20 043), Франція (19 323), Велика Британія (15 464) і Бельгія (5453).

Загалом на Європу припадає майже половина кількості заражень у світі та понад 60% усіх летальних випадків.

Як повідомлялося, станом на ранок 19 квітня в Україні виявлено 5449 випадків Covid-19 – на 343 більше, ніж попередньої доби.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 141 особа. 347 пацієнтів одужали.