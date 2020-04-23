З Китаю до Польщі привезли маски з підробленими сертифікатами - ЗМІ

На борту українського вантажного літака Ан-225 “Мрія”, який прилетів з Китаю до Варшави 14 квітня, були китайські маски з подробленим сертифікатами СE (відповідність усім директивам ЄС - ред.) італійської компанії.

Про медичне спорядження сумнівною якості, яке закуплено в Китаї польськими компаніями KGHM Polska Miedź S.A. i Lotos S.A., пише у четвер польське видання Gazeta Wyborcza.

“KGHM закупила за мільйони державних коштів китайські маски з підробленими сертифікатами”, - повідомило видання.

Як зазначається, голова правління KGHM Марцін Хлудзінський, інформуючи раніше у Twitter про закупівлю в Китаї масок, долучив до повідомлення назву однієї з компаній-виробника - Guangdong Nafei Industrial Holding Co. Ltd. Водночас, сертифікат якості CE їй нібито видала італійська компанія Ente Certificazione Macchine (ECM).

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Газета підкреслює, що ця китайська компанія спеціалізується у виробництві паперу, а китайські компанії часто підробляють сертифікати якості. Водночас, італійська компанія ECM на початку квітня інформувала, що не видає сертифікати СE у сфері засобів індивідуального захисту. Вона повідомила, що вживання назви компанії при сертифікації масок є “шахрайством і зловживанням”. У коментарі виданню представник ECM Паоло Бернардоні визнав, що документ китайському виробнику був виданий італійською компанією, але це не сертифікат СE.

Як наголошують у виданні, KGHM наполягає в автентичності сертифікатів і погрожує виданню судом у випадку подачі неправдивої інформації.

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Керівник відділу індивідуального захисту Центрального інституту охорони праці Польщі Катажина Майхшицька підтвердила, що італійська компанія не має повноважень видавати сертифікати СE.

Привезені з Китаю маски вже потрапили до польських лікарень. Як зауважує часопис, у Польщі їх ніхто не перевірив під кутом відповідності до норм ЄС, відтак невідомо наскільки вони ефективні і безпечні.

Як повідомляв Укрінформ, український літак Ан-225 "Мрія" перевіз рекордний вантаж медичних засобів з Китаю до Польщі – 100 тонн.

Фото: wyborcza.pl