МЗС Туркменістану заявляє, що в країні немає коронавірусу

У Туркменістані досі немає підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це заявив міністр закордонних справ Туркменістану Рашид Мередов на брифінгу «Розвиток системи охорони здоров'я Туркменістану та міжнародне співробітництво», повідомляє Arzuw News.

«Якщо був би у Туркменістані хоча б один зареєстрований випадок (COVID-19 — ред.), ми в першу чергу сказали б про це нашим міжнародним партнерам, Всесвітнній організації охорони здоров'я. Ми несемо відповідальність за ті зобов'язання, які взяли на себе як член ООН, як країна з постійним нейтралітетом, визнаним ООН ще 25 років тому. Тому, ми нічого не приховуємо, ми відкриті», - заявив Мередов, відповідаючи на запитання посла ФРН в Туркменістані Найтхарта Хеферу-Віссинга про поточну епідемічну ситуацію в країні.

Туркменістан є однією з небагатьох країн, де згідно з офіційною статистикою, немає жодного випадку зараження коронавірусом.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» (RSF) заявляла, що влада Туркменістану вирішили заборонити державним ЗМІ вживати слово «коронавірус». Також було наказано прибрати його з інформаційних брошур про охорону здоров'я, що поширювалися в школах, лікарнях і на робочих місцях на підприємствах.

Туркменістан, який займає останнє місце в Індексі світової свободи преси RSF за 2019 рік, є однією з найбільш закритих країн світу. Уряд контролює всі вітчизняні ЗМІ і продовжує посилювати переслідування тих, хто передає інформацію медіа, які працюють у вигнанні.

Станом на ранок 23 квітня у світі зареєстрували 2638024 випадки зараження коронавірусом COVID-19, з них - 721734 особи одужали і 184235 осіб померли.