МЗС Туркменістану заявляє, що в країні немає коронавірусу
Про це заявив міністр закордонних справ Туркменістану Рашид Мередов на брифінгу «Розвиток системи охорони здоров'я Туркменістану та міжнародне співробітництво», повідомляє Arzuw News.
«Якщо був би у Туркменістані хоча б один зареєстрований випадок (COVID-19 — ред.), ми в першу чергу сказали б про це нашим міжнародним партнерам, Всесвітнній організації охорони здоров'я. Ми несемо відповідальність за ті зобов'язання, які взяли на себе як член ООН, як країна з постійним нейтралітетом, визнаним ООН ще 25 років тому. Тому, ми нічого не приховуємо, ми відкриті», - заявив Мередов, відповідаючи на запитання посла ФРН в Туркменістані Найтхарта Хеферу-Віссинга про поточну епідемічну ситуацію в країні.
Туркменістан є однією з небагатьох країн, де згідно з офіційною статистикою, немає жодного випадку зараження коронавірусом.
Як повідомляв Укрінформ, раніше міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» (RSF) заявляла, що влада Туркменістану вирішили заборонити державним ЗМІ вживати слово «коронавірус». Також було наказано прибрати його з інформаційних брошур про охорону здоров'я, що поширювалися в школах, лікарнях і на робочих місцях на підприємствах.
Туркменістан, який займає останнє місце в Індексі світової свободи преси RSF за 2019 рік, є однією з найбільш закритих країн світу. Уряд контролює всі вітчизняні ЗМІ і продовжує посилювати переслідування тих, хто передає інформацію медіа, які працюють у вигнанні.
Станом на ранок 23 квітня у світі зареєстрували 2638024 випадки зараження коронавірусом COVID-19, з них - 721734 особи одужали і 184235 осіб померли.