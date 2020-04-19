Туркменістан першим у світі відновив чемпіонат країни з футболу
Укрінформ
Матчем "Алтин Асир" - "Копетдаг" в Ашгабаді сьогодні стартував 4-й тур чемпіонату Туркменістану з футболу.
Поєдинок завершився внічию 1:1, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Туркменістану (TFF).
Це перший в світі національний чемпіонат, який відновився під час пандемії коронавірусу.
TFF призупинила всі змагання 24 березня.
Відзначимо, що в період пандемії COVID-19 футбольні чемпіонати не припинені в трьох країнах - Білорусі, Таджикистані та Нікарагуа.
Фото: tff.com.tm.