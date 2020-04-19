Туркменістан першим у світі відновив чемпіонат країни з футболу

Матчем "Алтин Асир" - "Копетдаг" в Ашгабаді сьогодні стартував 4-й тур чемпіонату Туркменістану з футболу.

Поєдинок завершився внічию 1:1, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Туркменістану (TFF).

Це перший в світі національний чемпіонат, який відновився під час пандемії коронавірусу.

TFF призупинила всі змагання 24 березня.

Відзначимо, що в період пандемії COVID-19 футбольні чемпіонати не припинені в трьох країнах - Білорусі, Таджикистані та Нікарагуа.

Фото: tff.com.tm.