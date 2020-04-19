ФК "Ухань" повернувся в своє місто через 104 дня
Укрінформ
Футболісти китайського клубу "Ухань" повернулися в місто, де базується команда, провівши понад три місяці за його межами через епідемію коронавІрусу, яка почалася якраз в Ухані.
Як повідомляє AFP, до тренувань "Ухань" повернеться наступного тижня.
Приїхавших в Ухань футболістів зустрічали десятки уболівальників, гравцям вручали квіти.
Команда залишила місто 2 січня для підготовки до сезону, тому епідемія застала її за межами Китаю. Через обмежувальні заходи проти поширення коронавурусу команда не могла повернутися в рідне місто і провела за його межами, спочатку в Іспанії, а потім в Шеньчжені, 104 дня. Коли обстановка в Ухані стабілізувалася, команді дозволили повернутися в місто.
Фото: instagram.com/wuhanzallfc.