ФК "Ухань" повернувся в своє місто через 104 дня

Футболісти китайського клубу "Ухань" повернулися в місто, де базується команда, провівши понад три місяці за його межами через епідемію коронавІрусу, яка почалася якраз в Ухані.

Як повідомляє AFP, до тренувань "Ухань" повернеться наступного тижня.

Приїхавших в Ухань футболістів зустрічали десятки уболівальників, гравцям вручали квіти.

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Команда залишила місто 2 січня для підготовки до сезону, тому епідемія застала її за межами Китаю. Через обмежувальні заходи проти поширення коронавурусу команда не могла повернутися в рідне місто і провела за його межами, спочатку в Іспанії, а потім в Шеньчжені, 104 дня. Коли обстановка в Ухані стабілізувалася, команді дозволили повернутися в місто.

Фото: instagram.com/wuhanzallfc.