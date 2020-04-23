Найбільша канадська авіакомпанія припинила літати до США

Найбільша канадська авіакомпанія припинила літати до США

Укрінформ
Флагманський канадський авіаперевізник “Air Canada” тимчасово припиняє виконувати усі рейси до США через міграційні обмеження, запроваджені через пандемію COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

“Air Canada” оголошує про припинення планових рейсів до США після 26 квітня через угоду між урядами Канади й США стосовно продовження на місяць обмежень на перетин кордону. “Air Canada” має намір відновити сполучення із США 22 травня за умов відсутності подальших урядових обмежень”, - зазначається у пресрелізі.

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Друга за розміром канадська авіакомпанія “WestJet” також оголосила про продовження іще на місяць скасування усіх міжнародних рейсів.

“Усі транскордонні й міжнародні рейси не виконуватимуться до 4 червня”, - йдеться у повідомленні на сайті “WestJet”.

Водночас обидві авіакомпанії продовжують виконувати комерційні внутрішні рейси, хоча і за значно скороченим графіком.

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Як повідомлялося, минулого тижня Джастін Трюдо оголосив про продовження іще на 30 днів взаємної заборони Канади й США на перетин кордону з туристичною метою.

Станом на вечір вівторка, на території Канади було виявлено понад 38 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 1834 життя.

Фото: NEWS BULLETIN

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