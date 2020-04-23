Найбільша канадська авіакомпанія припинила літати до США
Про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії.
“Air Canada” оголошує про припинення планових рейсів до США після 26 квітня через угоду між урядами Канади й США стосовно продовження на місяць обмежень на перетин кордону. “Air Canada” має намір відновити сполучення із США 22 травня за умов відсутності подальших урядових обмежень”, - зазначається у пресрелізі.
Друга за розміром канадська авіакомпанія “WestJet” також оголосила про продовження іще на місяць скасування усіх міжнародних рейсів.
“Усі транскордонні й міжнародні рейси не виконуватимуться до 4 червня”, - йдеться у повідомленні на сайті “WestJet”.
Водночас обидві авіакомпанії продовжують виконувати комерційні внутрішні рейси, хоча і за значно скороченим графіком.
Як повідомлялося, минулого тижня Джастін Трюдо оголосив про продовження іще на 30 днів взаємної заборони Канади й США на перетин кордону з туристичною метою.
Станом на вечір вівторка, на території Канади було виявлено понад 38 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 1834 життя.
Фото: NEWS BULLETIN