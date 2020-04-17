Кількість випадків коронавірусу в Канаді перевищила 30 000

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Канаді досягла 30 тисяч й продовжує зростати.

Про це свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені урядом Канади.

Станом на вечір 16 квітня COVID-19 підтвердили у 30 081 жителів Канади. Хвороба забрала 1193 життя. Тест на коронавірус здало 487 625 осіб, тобто 94% людей отримали негативний результат. Смертність наразі становить 3,4%.

Більше 50% (15 857 осіб) від загальної кількості інфікованих проживає у провінції Квебек, з них більше 7 тисяч - у Монреалі, найбільшому місті провінції. Таким чином, на Монреаль припадає майже чверть усіх канадських випадків COVID-19. Хоча запроваджені федеральним урядом Канади та місцевою владою суворі карантинні заходи дозволили сповільнити поширення вірусу, щодня в країні виявляють сотні нових випадків інфікування.

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У США, які нині є епіцентром світової пандемії COVID-19, виявили більше 675 тис хворих й зареєстрували більше 34 тисяч смертей від коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2182823 випадки коронавірусу, з них 145551 летальні, 547589 пацієнтів одужали.

Фото: CTK Photo