Канада не припинить фінансування ВООЗ

Канада вважає, що Всесвітня організація охорони здоров'я відіграє у світі важливу роль та не має наміру припиняти її фінансування.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявила віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада цінує роботу ВООЗ та обіцяє й надалі робити внесок у діяльність організації. У звичайний час вона є важливим механізмом, дозволяючи виявляти активність нових вірусів, контролювати спалахи різних захворювань по всьому світу, об’єднувати науковців та дослідників, а також можливості різних країн для боротьби з цими спалахами”, - сказала Фріланд.

Вона додала, що головний санітарний лікар Канади Тереза Там є експертом спецкомітету ВООЗ з питань COVID-19.

“Будь-яка реакція на COVID-19 та будь-який глобальний спалах мусить передбачати об’єднання можливостей держав, обмін інформацією стосовно досліджень та поєднання зусиль із контролю за спалахами, що траплятимуться знову й знову”, - запевнила віцепрем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Дональд Трамп заявив, що США призупиняють виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Рішення президента США вже розкритикували багато світових лідерів, зокрема генсек ООН Антоніу Гутерреш, наголосивши, що зараз не час для такого кроку.