Лідери G7 підтримали Всесвітню організацію охорони здоров’я

Лідери G7 підтримали Всесвітню організацію охорони здоров’я

Укрінформ
Всесвітня організація охорони здоров’я виконує важливу координаційну роль у міжнародних зусиллях з подолання пандемії COVID-19.

Як розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, на цьому зійшлися лідери держав Великої сімки під час телефонної розмови.

“Під час розмови ми всі визнали, наскільки важливо й надалі координувати та співпрацювати у наукових питаннях щодо пандемії, працювати над заходами з охорони громадського здоров’я по всьому світу, ділитися інформацією про розробку вакцини та вірогідне лікування. Існує потреба у міжнародній координації й ВООЗ є важливою складовою цієї співпраці та координації”, - сказав Трюдо.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Дональд Трамп заявив, що США призупиняють виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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"Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, опрацювати та поділитися нею в належний спосіб», - зазначив американський лідер.

Раніше рішення президента США розкритикував генсек ООН Антоніу Гутерреш, наголосивши, що зараз не час для такого кроку.

Станом на 16 квітня кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 2 мільйони.

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