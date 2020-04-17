Лідери G7 підтримали Всесвітню організацію охорони здоров’я

“Під час розмови ми всі визнали, наскільки важливо й надалі координувати та співпрацювати у наукових питаннях щодо пандемії, працювати над заходами з охорони громадського здоров’я по всьому світу, ділитися інформацією про розробку вакцини та вірогідне лікування. Існує потреба у міжнародній координації й ВООЗ є важливою складовою цієї співпраці та координації”, - сказав Трюдо.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Дональд Трамп заявив, що США призупиняють виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.

"Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, опрацювати та поділитися нею в належний спосіб», - зазначив американський лідер.

Раніше рішення президента США розкритикував генсек ООН Антоніу Гутерреш, наголосивши, що зараз не час для такого кроку.

Станом на 16 квітня кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 2 мільйони.