Країни G7 співпрацюватимуть у створенні вакцини від COVID-19

“Сьогодні вранці я обговорив пандемію із іншими лідерами країн Великої сімки. Ми всі залишаємося рішуче налаштованими робити усе можливе, аби допомогти людям та економікам відновитися після цієї кризи. Ми співпрацюємо у підтримці міжнародних зусиль із розробки вакцини, покращення лікування, розширення тестування та забезпечення передової важливою медичною продукцією”, - сказав Трюдо.

Він зауважив, що пандемія COVID-19 - “це глобальна криза, яка вимагає глобальної відповіді”. “У той час, як ми робимо усе можливе для убезпечення жителів наших держав, ми також маємо допомогти боротися із вірусом більш уразливим країнам, посиливши підтримку їх систем охорони здоров’я, полегшивши боргове навантаження й надавши інші форми допомоги”, - зазначив прем’єр-міністр.

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Трюдо наголосив, що держав-члени G7 “й надалі спільно працюватимуть як партнери, підтримуючи безпеку та здоров’я людей по всьому світу”.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі вже зареєстрували 2 129 927 випадків зараження коронавірусом, з них - 539 063 людини одужали та 142 716 осіб померли..

Станом на ранок четверга на території Канади було виявлено майже 29 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 1048 життів.