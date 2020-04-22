В Іспанії послаблять карантин для дітей до 14 років, дозволивши їм гуляти з одним з батьків з 26 квітня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Сальвадор Ілла, повідомляє Politico.

«Дітям, які не досягли 14 років, дозволять ходити на прогулянку з одним з батьків в Іспанії з 26 квітня, після того як уряд підкорився тиску громадськості щодо рішення про зняття обмежень для дітей молодшого віку», - йдеться у повідомленні. Читайте також: В Іспанії скасували знаменитий фестиваль із забігами биків

Як зазначається, дане рішення знаменує собою подальшу зміну політики, оголошеної прем'єр-міністром Педро Санчесом у суботу, – дітям до 12 років буде дозволено покинути свої будинки.

Уряд у вівторок збільшив вік до 14 років, однак заявив, що діти зможуть супроводжувати батьків тільки в той час, коли вони ходять по магазинах або в банк.

У більшості інших країн дітям дозволено виходити на вулицю.

Виступаючи в середу вранці з проханням до парламенту підтримати рішення про третє продовження надзвичайного стану до 9 травня, Санчес сказав про зміну заходів, які стосуються дітей, що "це уряд, який слухає".

"Це правда, ми допустили помилку, тому що наші діти - це все для нас", - сказав він.

Водночас урядові радники з питань науки і охорони здоров'я рекомендували міністрам скасувати обмеження щодо дітей "з особливою обережністю", додав він.

Як повідомляв Укрінформ, кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії за останні 24 години становить 435 осіб. Вчора повідомлялося про 430 загиблих.

Загалом в Іспанії вже загинуло 21 717 людей від захворювання на COVID-19.

За даними МОЗ, у країні вже зареєстровано 208 389 випадків захворювання.

Водночас, 85 915 пацієнтів вилікувалися й були виписані з лікарні.

За даними Worldometer, станом на середину дня 22 квітня у світі зафіксовано 2 573 750 випадків зараження COVID-19, з них 178 564 летальні, одужали 701 886 осіб.

Фото: JUANJO MARTIN / EFE