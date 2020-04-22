В Іспанії за добу – 435 смертей від коронавірусу
Про це повідомляє El Pais із посиланням на дані МОЗ країни.
«Кількість щоденних померлих від коронавірусу в Іспанії у середу становить 435 людей », - йдеться у повідомленні.
Вчора повідомлялося про 430 загиблих.
Загалом в Іспанії вже загинуло 21 717 людей від захворювання на COVID-19.
За даними МОЗ, у країні вже зареєстровано 208 389 випадків захворювання.
Водночас, 85 915 пацієнтів вилікувалися й були виписані з лікарні.
Зазначається, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав парламент продовжити надзвичайний стан до 9 травня, після чого можна буде «поступово» пом’якшувати карантинні обмеження в країні.
За даними Worldometers, станом на середину дня 22 квітня у світі зафіксовано 2 573 750 випадків зараження COVID-19, з них 178 564 летальні, одужали 701 886 осіб.
Фото: АА