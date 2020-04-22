В Іспанії за добу – 435 смертей від коронавірусу

Кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії за останні 24 години становить 435 осіб.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на дані МОЗ країни.

«Кількість щоденних померлих від коронавірусу в Іспанії у середу становить 435 людей », - йдеться у повідомленні.

Вчора повідомлялося про 430 загиблих.

Загалом в Іспанії вже загинуло 21 717 людей від захворювання на COVID-19.

За даними МОЗ, у країні вже зареєстровано 208 389 випадків захворювання.

Водночас, 85 915 пацієнтів вилікувалися й були виписані з лікарні.

Зазначається, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав парламент продовжити надзвичайний стан до 9 травня, після чого можна буде «поступово» пом’якшувати карантинні обмеження в країні.

За даними Worldometers, станом на середину дня 22 квітня у світі зафіксовано 2 573 750 випадків зараження COVID-19, з них 178 564 летальні, одужали 701 886 осіб.

Фото: АА