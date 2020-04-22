У Польщі кількість хворих з COVID-19 перевищила 10 тисяч

Станом на 22 квітня кількість заражених кронавірусом в Польщі зросла до 10 034, померлих – до 404 осіб, а тих, хто вилікувався – 1513 осіб.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Польщі у Twitter.

“Кількість заражених коронавірусом становить 10 034 особи, 404 померли. Усі випадки є позитивними, зокрема у померлих осіб”,- йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.

У лікарнях з коронавірусною інфекцією перебувають понад 3,5 тис. осіб, на домашньому карантині – понад 98 тис., під епідеміологічним наглядом – близько 23 тис.

Кількість осіб, які вилікувалися від коронавірусної інфекції, становить 1513 особи.

За останню добу польська поліція перевірила стан дотримання карантинного режиму у понад 88 тис. людей і зафіксувала майже 200 випадків його порушення.

Як повідомив у середу речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич, у країні вдалося обмежити горизонтальний рівень заражень COVID-19, зокрема передачу коронавірусу у громадських місцях та на вулицях.

“Як правило, ми говоримо про масштаби від 300 до 400 підтверджених випадків коронавірусу на добу, за винятком появи нових вогнищ. Утім, це означає, що нам насправді вдалося обмежити горизонтальну передачу (захворювання – ред.)”,- заявив Андрусевич.

Як повідомлялося, з 20 квітня у Польщі відбувається поетапне послаблення режиму обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією COVID-19. Зокрема, на першому етапі відкрито для відвідування ліси і парки, а також частково скасовано обмеження у торгівлі.

Фото: АА