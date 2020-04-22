Китай "закрив" місто на кордоні з РФ через спалах коронавірусу

В адміністративному центрі китайської провінції Хейлунцзян – Харбін – яке межує з Росією, заборонили в'їзд для тих, хто не живе в цьому місті, задля стримання поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє The Economic Times з посиланням на місцеві державні ЗМІ.

«Місто на північному сході Китаю (Харбін – ред.), яке бореться зі спалахом коронавірусу через заражених китайських мандрівників, які приїжджають з Росії, заборонило немісцевим жителям та транспортним засобам, які не зареєстровані у місті, в'їжджати до житлових зон», - йдеться у повідомленні.

Влада Харбіна вимагає, щоб люди, які приїжджають до міста з-за меж Китаю або в'їжджають у місто з ключових епідемічних районів, відправлялися на ізоляцію.

У місті мешкає понад 9,54 млн осіб.

Як пише Xinhua, 21 квітня Харбін повідомив про 7 нових локальних випадків захворювання і один новий завезений з-за кордону випадок COVID-19.

Даний пацієнт є громадянином КНР, який прибув з Росії.

У вівторок у провінції в цілому налічувалося 384 підтверджених завезених з-за кордону випадків COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 квітня у світі зафіксовано 2 565 299 випадків коронавірусу, з них 696 781 особа одужала і 177 775 померли.

У Китаї, зокрема, на COVID-19 захворіли 82 788 осіб, 77 151 людина одужала і 4 632 померли.