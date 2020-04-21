Австрія поступово виходить з карантину – можуть дозволити залишати домівки

Влада Австрії має намір з 1 травня, коли в країні запрацюють усі магазини, пом’якшити обмеження виходу з дому, які наразі діють до кінця місяця.

Про це заявив на пресконференції у Відні у вівторок федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми плануємо, якщо цифри (нових випадків захворювань на COVID-19- ред.) будуть зменшуватися, пом’якшити з 1 травня обмеження виходу", - заявив канцлер.

За його словами, ціль полягає в тому, що після 1 травня громадяни отримали можливість зустрічатися у близькому рідному та дружньому колах. Деталі з приводу нових правил виходу з дому будуть повідомлені наступного вівторка.

Глава австрійського уряду заявив, що спричинена коронавірусом криза є найбільшою з часу завершення Другої світової війни. Водночас, вжиті владою республіки обмежувальні заходи були дієвими, і в останні дні в Австрії кількість нових випадків інфікувань не перевищує 100. "Це означає, що ми можемо продовжувати втілювати наш план з подальшого відкриття країни, покроково, обережно та завжди з чітким спостереженням за цифрами, з ритмом у два тижні, щоб мати можливість нажати на гальма у випадку, якщо буде потреба і цифри йтимуть у неправильному напрямку", - заявив Курц.

Він нагадав, що 14 квітня в Австрії відкрилися перші невеликі крамниці. Усі решта магазинів в країні запрацюють з 1 травня. Крім того, з початку нового місяця почнуть працювати і перукарні, салони педикюру та манікюру.

Також планується послаблення і в освітній сфері. "З 4 травня в школах та освітніх закладах почнеться підготовка до складання матури та випускних іспитів. Ціль – щоб з 15 травня поетапно розпочинались шкільні заняття і на інших шкільних рівнях", - заявив канцлер, додавши, що деталі з цього приводу будуть презентовані у п’ятницю.

Окремо глава уряду вказав на те, що хоча в школах і немає викладання, шкільні заклади, як і дитсадки, залишається відкритими, пропонуючи можливість догляду за дітьми тим батькам, які цього потребують.

Також заплановано, що з 15 травня відновиться прийом громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування.

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Що стосується закладів громадського харчування, то вони мають відкриття з 15 травня. Щоправда, працюватимуть в обмеженому режимі – максимум до 23.00. Деталі щодо роботи кафе та ресторанів будуть повідомлені під час брифінгу наступного вівторка.

Крім того, планується, що з 15 травня зможуть відбуватися і богослужіння, з дотриманням відповідних заходів для охорони здоров’я. Детальніша інформація з цього приводу буде надана у четвер після консультацій уряду з представниками усіх релігійних громад країни.

Щодо літніх відпусток, то тут федеральний канцлер закликав австрійцям готуватися до їх проведення всередині Австрії. "Цього літа я закликаю робити відпустку в Австрії. Я сам проведу її в Австрії, якщо така відпустка буде. І раджу австрійцям це також", - заявив Курц.

Станом на 21 квітня 2020 року в Австрії всього було виявлено 14 790 випадків захворювання на COVID-19, одужали вже 10 971 людина. Водночас, коронавірус забрав життя 491 хворого. Наразі у лікарні країни знаходяться 756 пацієнтів, з них 196 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Фото: АА