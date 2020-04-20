В Австрії одужав пацієнт, якому влили плазму крові зціленого від COVID-19

У земельній лікарні-університетській клініці міста Грац (Австрія) одужав важкохворий на COVID-19 пацієнт, якому перелили плазму крові людини, яка одужала від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє у понеділок Австрійське агентство преси APA.

"У земельній лікарні-університетській клініці Граца одужав перший інфікований коронавірусом пацієнт, якому було влито плазму крові пацієнта, який уже одужав від COVID-19. Ліків проти підступного вірусу SARS-CoV-2 досі немає, але антитіла, що містяться в плазмі крові людей, що вже одужали, можуть допомогти важкохворим перемогти інфекцію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 36-річного чоловіка 11 березня діагностували інфікування новим коронавірусом. У нього були підвищена температура та задишка, що не проходило протягом декількох тижнів, після чого його госпіталізували в університетську клініку. Чоловік мав запалення легень та страждав на синдром дефіциту антитіл, у нього були дуже високі параметри запалення, і він потребував кисню.

11 квітня пацієнту дали першу дозу із плазмою крові донора, який раніше одужав від COVID-19. Загалом чоловіку було влито дві дози по 200 мл. Через декілька днів стан пацієнта покращився, і його вже перевели з відділення інтенсивної терапії до нормального відділення.

Наразі спроби лікування інфікованих коронавірусом плазмою крові від донорів, які одужали від COVID-19, також проводяться у клініках Тіроля та Зальцбурга.

За даними Worldometers, станом на 15.00 у світі інфіковано коронавірусом COVID-19 2 422 286 осіб, з них 165 924 померли, 635 761 людина одужала.