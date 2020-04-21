Вчених НАТО залучають до боротьби з коронавірусом

НАТО звернулося до науковців у сфері оборони, з якими співпрацює, із запитом про підтримку надзвичайних заходів у протидії коронавірусу СOVID-19.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Північноатлантичного альянсу.

«НАТО увійшло в контакт із власною командою вчених у сфері оборони - найбільшої мережі такого роду у світі - з проханням підтримати надзвичайні зусилля у відповіді на COVID-19. Головний науковець НАТО доктор Бріан Велс щойно започаткував серед них «Виклик від головного науковця», спрямований на пошук рішень у виявленні вірусу, підвищенні обізнаності щодо пов’язаної з ним ситуації, шляхів знезараження, підвищення стійкості та прогнозування майбутнього після спалаху COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, такий виклик отримали понад 6000 науковців, які працюють у дослідницькій мережі НАТО. Пропозиції, від наукових статей до створення прототипів обладнання, мають бути подані до НАТО вже до кінця квітня. НАТО підтримає найкращі ідеї та забезпечить їх втілення у реальність.

Такий конкурс оголошений за підтримки Організації НАТО із науки та технології. В рамках цієї організації створена спеціалізована захищена платформа для співпраці, де науковці з країн НАТО та країн-партнерів можуть обмінюватися інформацією та представляти свої розробки у протидії коронавірусу.

Обмін такими знаннями та потенційними рішеннями відбуватиметься також за посередництва паризького Бюро НАТО з підтримки співробітництва, яке вже координує подібні дослідження, включаючи розробку віртуальної реальності для опрацювання сценаріїв розвитку епідемічної ситуації та надання невідкладної медичної допомоги, скорочення тривалості життя вірусів шляхом обробки поверхонь і тканин полімерним покриттям, лазерних методів тестуванням проб слини та інших споріднених рішень.

Як повідомлялося, станом на 15 годину 21 квітня загальна кількість заражених коронавірусом у світі досягла 2 503 332 осіб, померли – 171 791 людина, одужали – 659 300 пацієнтів.

Фото: NATO