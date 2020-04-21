Британський парламент поновлює роботу у “гібридному” режимі
Про це повідомляє BBC.
«Спікер Палати громад Ліндсей Хойл провів у понеділок репетицію, на якій міністри ставили запитання по відеозв'язку. У залі засідань встановлені екрани, що дозволяють депутатам говорити дистанційно. На засіданнях буде особисто присутня обмежена кількість депутатів, і вони сидітимуть на великій відстані один від одного. Нові практики спочатку будуть діяти до 12 травня, хоча можуть залишатися чинними довше», - йдеться у повідомленні.
Усі ці заходи набудуть чинності в середу, 22 квітня. Вони є частиною змін, спрямованих на те, щоб парламент міг продовжувати свою діяльність під час спалаху коронавірусу, включаючи скорочення годин засідань, віртуальні засідання комітетів і суворі заходи соціального дистанціювання у Вестмінстерському палаці.
Очікується, що таку «гібридну» систему, в якій кількість присутніх членів парламенту буде обмежено до 50, депутати схвалять сьогодні в другій половині дня (після повернення з великодньої перерви).
Як повідомлялося, в лікарнях Великої Британії за минулу добу від коронавірусу померли 449 людей. Це найменший рівень смертності, починаючи з 6 квітня – тоді повідомили про 439 загиблих.
Станом на 21 квітня у світі зареєстровано 2 490 421 випадків зараження коронавірусом, з них 170 566 летальних, 653 233 осіб одужали.