Королева Британії через пандемію скасувала салюти з нагоди свого дня народження

У зв'язку з пандемією коронавірусу британська королева Єлизавета II попросила скасувати святкові салюти, що традиційно проходять на честь її дня народження 21 квітня.

Про це повідомив журналіст британського телеканалу ITV Кріс Шіп у Twitter.

"Королева попросила, щоб у вівторок не влаштовували святкових гарматних залпів з нагоди її 94-го дня народження. Це трапилось вперше протягом її 68-річного правління", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на ранок 18 квітня у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.

Згідно з даними Worldometer, у Британії наразі налічується 108 692 випадки COVID-19 та 14 576 летальних випадків унаслідок пандемії.