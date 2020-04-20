У ЄС пояснили ідею пом’якшення санкцій в умовах кризи

ЄС продовжує політику, спрямовану на скасування або пом’якшення санкцій, які погіршують становище простого населення, але це не стосується європейських обмежень, запроваджених виключно проти конкретних осіб та установ.

Про це на віртуальному засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ заявив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель, передає кореспондент Укрінформу.

«На цей час санкції залишаються такими, як були. Та ми були б щасливі, якби всі залучені агенції зрозуміли, що вони можуть брати участь у гуманітарній торгівлі без ризику потрапити під американські санкції. Коли я говорив з моїм колегою Помпео, він сказав, що вони не накладатимуть санкції за гуманітарну торгівлю з Іраном або Венесуелою. Але де-факто провідні фінансові інституції не мають бажання брати участь у такій торгівлі. І гуманітарна ситуація в цих країнах, яка була дуже поганою до кризи, перетворюється на справді нестерпну», - повідомив Боррель.

Він зауважив, що Євросоюз буде продовжувати таку політику, адже санкції інколи виявляються контпродуктивними, оскільки більше уражають народи, а не еліти тих країн, проти яких запроваджені. Однак це не стосується європейських санкцій, які цілковито спрямовані проти конкретних осіб та установ.

«Ми не ухвалювали санкцій, які можуть завдати шкоди всьому населенню країни. Стосовно Венесуели або Ірану - цих двох найбільш важливих прикладів, де США застосовували санкції, - наш підхід цілком інакший. Ми не накладаємо обмежень, які економічно шкодять населенню, але фокусуємо їх на конкретних особах», - наголосив дипломат.

На його переконання, це єдиний шлях чинити тиск на режими, яким слід указати, що вони поводяться не належним чином.