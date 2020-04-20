Зняття санкцій недоречне навіть в умовах пандемії коронавірусу – ФРН

У Берліні вважають, що криза, викликана пандемією COVID-19, не є підставою для зняття міжнародних санкцій, допоки причини для їх введення залишаються.

Про це заявив на брифінгу в Берліні 20 квітня представник МЗС ФРН Крістоф Бургер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наша позиція полягає в тому, що санкції можуть бути посилені або послаблені тоді, коли ціль, з якою вони були введені, буде досягнута», - сказав дипломат.

Серед прикладів Бургер навів «анексію Росією Криму в порушення міжнародного права», а також ситуації, коли санкції вводяться проти країн за масові порушення прав людини.

У Берліні нагадали, що санкції, введені РБ ООН або ЄС, є інструментом, спрямованим на досягнення певних політичних цілей, коли іншими засобами їх досягти не вдалося.

Запитання стосовно санкцій було порушено журналістом одного з російських пропагандистських ЗМІ, який згадав, що 24 березня генсек ООН Антоніу Гуттеріш у зверненні до лідерів країн G20 і «ще неодноразово» закликав відмовитися від санкцій, які були введені проти різних країн, для того, щоб забезпечити цим державам доступ до продуктів харчування, основних медичних товарів і медичної допомоги для боротьби з коронавірусом, а також що про зняття санкцій говорила також Росія. «Позиція російського керівництва відома», - зауважив Бургер.

Раніше речник Єврокомісії Пітер Стано заявив, що санкції, які Європейський Союз застосовує проти Росії, адресно спрямовані проти російських компаній та осіб, які причетні до дій, що націлені на підрив суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, тож такі санкції не заважають Російській Федерації протистояти епідемії коронавірусу.