Єврокомісія уточнила правила надання притулку в умовах COVID-19

Єврокомісія оприлюднила нові інструкції щодо імплементації правил ЄС із надання притулку особам третіх країн в умовах сплеску коронавірусу COVID-19.

Такі інструкції були розроблені за участю Європейського офісу із підтримки притулку (EASO), Європейського Агентства з кордонів та берегової охорони та відповідних служб країн-членів ЄС, інформує сайт Єврокомісії.

«Пандемія має прямі наслідки для застосування правил ЄС з надання притулку та для повернення людей. Сьогодні ми надали країнам-членам інструкції, яким чином скористатися гнучкістю правил ЄС, щоб продовжити процедуру надання притулку, наскільки це буде можливим, з одночасними заходами із захисту здоров’я та прав людини. Хоча спосіб нашого життя різко змінився за минулі кілька тижнів, наші цінності та принципи не мають зазнавати таких змін», - зауважив з цього приводу віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Шинас (Margaritis Schinas).

Нові правила передбачають обмеження особистих контактів офіційних осіб із тими, хто шукає притулку, надають гнучкість у термінах реєстрації та обробки таких запитів. Необхідні у таких випадках персональні інтерв’ю можуть проводитися дистанційно, або взагалі оминатися у випадках, коли такий дистанційний контакт неможливо організувати.

Заходи карантину та ізоляції, що пов’язані із сплеском коронавірусу, мають бути помірними, пропорційними та недискримінаційними. При цьому такі пошукувачі у центрах тимчасового перебування, повинні отримувати доступ до відкритого повітря, їм мають надаватися чіткі роз’яснення щодо причин в обмеженні зовнішніх контактів та візитів.

З огляду на санітарні норми, визначено нове правило – там, де у пошукувачів притулку неможливо зняти відбитки пальців, такі відбитки мають бути зроблені протягом 48 годин відразу після того, як надзвичайні заходи з охорони здоров’я будуть скасовані.

Як вже повідомлялося, 17 березня глави держав та урядів ЄС ухвалили пропозиції Єврокомісії щодо тимчасового обмеження «неважливих» подорожей до ЄС з третіх країн на термін у 30 днів, який пізніше був продовжений до 15 травня. Виключення з таких обмежень поширюються на осіб, які потребують міжнародного захисту або шукають притулку з інших гуманітарних причин.