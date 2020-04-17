Європа має приймати біженців навіть в умовах пандемії – комісар РЄ

Країни Європи мають рятувати і приймати мігрантів навіть в умовах кризи, спричиненої коронавірусом.

Про таку позицію висловила у четвер комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Незважаючи на безпрецедентні виклики для європейських країн, спричинених COVID-19, рятування життів на морі та висадку врятованих у безпечних портах необхідно продовжувати», - сказала Міятович.

Комісар Ради Європи закликала країни-члени негайно реагувати на запити про допомогу щодо рятування у морському просторі та виділення необхідних ресурсів для цього.

Міятович висловила переконання, що криза у зв'язку з коронавірусом не має бути приводом для обґрунтувань відмов у прийнятті людей, які шукають притулку.