ООН і Рада Європи закликають залучати до боротьби з Covid-19 мігрантів-медиків
Про таку ініціативу власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі повідомили у Департаменті комунікацій РЄ.
«У той час коли європейські країни продовжують боротьбу з безпрецедентною кризою, спричиненою Covid-19, Рада Європи й Агентство ООН у справах біженців закликають держави скористатися допомогою професійних медичних працівників серед мігрантів, які можуть зробити свій внесок у діяльність національних систем охорони здоров'я у кризовий період», - ідеться у заяві міжнародних організацій.
У Раді Європи й ООН підтримали нещодавні рішення декількох країн, які запропонували медичним працівникам з-поміж біженців долучитися до національних заходів проти поширення вірусу.
Як зазначається, нині в Європі серед біженців і шукачів притулку є медичні фахівці із достатньою компетенцією і досвідом, які бажають допомогти в боротьбі з Covid-19.