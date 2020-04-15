ООН і Рада Європи закликають залучати до боротьби з Covid-19 мігрантів-медиків

Рада Європи та Агентство ООН у справах біженців закликають країни залучати медичних працівників з-поміж мігрантів і шукачів притулку до участі у боротьбі з пандемією.

Про таку ініціативу власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі повідомили у Департаменті комунікацій РЄ.

«У той час коли європейські країни продовжують боротьбу з безпрецедентною кризою, спричиненою Covid-19, Рада Європи й Агентство ООН у справах біженців закликають держави скористатися допомогою професійних медичних працівників серед мігрантів, які можуть зробити свій внесок у діяльність національних систем охорони здоров'я у кризовий період», - ідеться у заяві міжнародних організацій.

У Раді Європи й ООН підтримали нещодавні рішення декількох країн, які запропонували медичним працівникам з-поміж біженців долучитися до національних заходів проти поширення вірусу.

Як зазначається, нині в Європі серед біженців і шукачів притулку є медичні фахівці із достатньою компетенцією і досвідом, які бажають допомогти в боротьбі з Covid-19.