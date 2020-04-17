Прем’єр Японії підтримав ВООЗ: Проблеми потрібно вирішувати після закінчення пандемії

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе підтримав Всесвітню організацію охорони здоров’я, заявивши, що хоч в організації і існують проблеми, однак їх потрібно вирішувати після закінчення пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це він заявив на пресконференції у п’ятницю, повідомляє CNN.

"Зараз ми повинні твердо підтримувати ВООЗ. Однак це правда, що існують проблеми і питання. Я думаю, що потрібно вивчити це, як тільки спалах коронавірусу вщухне", - сказав Абе.

Водночас він заявив, що на даний момент Японія не планує припиняти або скорочувати фінансування ВООЗ.

Такі слова японського прем’єра прозвучали після того, як президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що його країна припиняє виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.

За даними сайту Worldometer, станом на 17 квітня у світі зареєстровано майже 2,2 млн випадків COVID-19, з них - більше 557,6 тис. осіб одужали, понад 147,5 тис. померли.

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