У ПА Ради Європи, НАТО та ОБСЄ закликають до глобальної реакції на COVID-19

Президенти ПАРЄ, Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору (ПА НАТО) та Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва. в Європі (ПА ОБСЄ) закликали до скоординованої глобальної реакції на пандемію COVID-19.

Відповідна спільна заява президентів трьох міжнародних парламентських організацій була поширена у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Разом наші організації охоплюють 57 країн Північної Америки, Європи та Центральної Азії і населення у понад 1 мільярд громадян. Ми серйозно занепокоєні глобальним поширенням пандемії COVID-19, її загрозою людському здоров’ю, безпеці та добробуту, а також руйнівним впливом на звичне функціонування суспільства, демократії та основних прав і свобод, а також світову економіку. Ця глобальна криза вимагає глобальної реакції", - йдеться у спільній заяві.

Підкреслюється, що міжнародне співробітництво є ключовим для вирішення цієї серйозної багатогранної кризи і жодна окрема країна не здатна впоратися з її масштабами та наслідками.

Особливу підтримку та забезпечення доступом до медичної допомоги в цей час варто приділити вразливим групам, зокрема, тим людям, які постраждалим від конфліктів чи мешкають у таборах біженців. Також уряд та парламенти повинні зробити все можливе для просування співпраці між усіма зацікавленими сторонами для розробки ліків та вакцини від нового коронавірусу, як і спільно зменшити економічні та соціальні наслідки пандемії COVID-19.

"У найближчі місяці наші парламенти відіграватимуть ключову роль у забезпеченні того, щоб вжиті надзвичайні заходи виконувалися належно та у відповідності до демократичних стандартів, щоб обмеження свобод були пропорційними та тимчасовими, а кошти економічної допомоги надавались там, де вони потрібні, і щоб безпека та стабільність підтримувалися. Наші організації готові підтримати національні парламенти у цих зусиллях. За допомогою парламентської дипломатії ми можемо сприяти подальшій допомозі та координації між нашими країнами", - йдеться у заяві.

Водночас наголошується, що надаючи законодавцям платформи для обміну досвідом та найкращими практиками, можна допомогти парламентам винести уроки з цієї кризи та підвищити готовність, стійкість і реагування у майбутньому.

"Забезпечуючи доступ парламентаріїв та широкої громадськості до точної та достовірної інформації, ми можемо допомогти у боротьбі з дезінформацією", - заявили керівники трьох міжнародних парламентських організацій.

У світі зареєстрували 2 116 304 випадків зараження коронавірусом, з них - 535 174 особи одужали, 141 845 померли.