Японія ввела надзвичайний стан до 6 травня

Уряд Японії запровадив надзвичайний стан по всій країні терміном до 6 травня.

Про це повідомляє NHK.

"Японський уряд прийняв рішення розширити перелік регіонів, де запроваджено надзвичайний стан, на всю територію країни після отримання відгуку від консультативної експертної групи", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня уряд оголосив надзвичайний стан для Токіо, Осаки та п'яти інших префектур, щоб стримати поширення коронавірусу.

Перед прийняттям рішення урядовці провели засідання дорадчої групи експертів, щоб дізнатися їх думки щодо запропонованого загальнонаціонального надзвичайного стану.

Зокрема, в уряді відзначили, що епідемія поширюється з міст в сільську місцевість завдяки поїздкам людей.

Було вирішено, що необхідно терміново вжити заходів, щоб мінімізувати переміщення людей під час майбутніх тривалих вихідних у період з кінця квітня до початку травня.

У понад 9 000 людей виявили коронавірус в Японії, внаслідок пандемії в країні вже загинуло понад 190 осіб.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі вже зареєстрували більш як два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - більш як півмільйона людей одужали.