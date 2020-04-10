В Японії не дають ніяких гарантій, що Олімпіада відбудеться в 2021 році

Все залежить від того, коли медики візьмуть під контроль над ситуацію з коронавірусом.

Голова організаційного комітету Олімпійських ігор-2020 в Токіо Тоширо Муто визнав, що немає ніяких гарантій, що літня Олімпіада відбудеться в 2021 році через глобальну пандемію коронавірусу COVID-19, повідомляє видання The Guardian.

«Я не думаю, що хтось зможе сказати, чи можливо взяти ситуацію під контроль до липня наступного року. Ми не в змозі дати вам чітку відповідь.

Замість того, щоб думати про альтернативні плани, ми повинні докласти всіх зусиль. Людство повинно об'єднати всі свої технології і мудрість, щоб зуміти розробити методи лікування, ліки і вакцини», - розповів Муто.

Муто сказав, що ще рано озвучувати цифри фінансових втрат через перенесення Ігор. За оцінками японських ЗМІ, втрати коливаються в межах 2-6 ​​млрд доларів. Муто також повідомив, що організатори Олімпійських ігор в Токіо отримали страхові поліси через затримку.

Нагадаємо, у березні МОК і уряд Японії домовилися перенести Олімпійські і Паралімпійські ігри-2020 на наступне літо.

Фото: The Guardian