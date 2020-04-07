Остаточні списки атлетів на Олімпіаду в Токіо повинні бути подані 5 липня 2021 року - МОК

Відбіркові змагання на літні Олімпійські ігри в Токіо (Японія), які через пандемію коронавірусу COVID-19 перенесли на 23 липня - 8 серпня 2021 року, завершаться не пізніше 29 червня 2021 року.

Крайній термін подачі остаточних списків спортсменів для участі в Іграх - 5 липня 2021 року, інформує Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

МОК оголосив оновлені терміни завершення кваліфікаційного періоду для спортсменів на Олімпійські ігри в Токіо, які пройдуть наступного літа. Це станеться 29 червня 2021 року. А 5 липня 2021 року за 18 днів до церемонії відкриття Ігор, національні олімпійські комітети повинні подати остаточні списки спортсменів, які візьмуть участь в змаганнях.

"В даний час через спалах коронавірусу неможливо говорити про конкретні терміни і місця проведення окремих відбіркових турнірів, - йдеться в листі МОК національним олімпійським комітетам. - Ми прагнемо завершити адаптацію кваліфікаційних систем до середини квітня 2020 року - і негайно повідомимо про результати виконаної роботи всім зацікавленим сторонам".

МОК також рекомендував всім міжнародним спортивним федераціям, по можливості, зберегти початкові системи кваліфікації і відбіркові турніри, скасовані через спалах нової коронавірусної інфекції.

"Дотримуючись цього принципу, федерації зможуть провести перенесені або скасовані змагання і розподілити квоти згідно з початковими планами", - відзначають в МОК.

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Складніша ситуація спостерігається у видах спорту, де використовують для визначення володарів олімпійських ліцензій світовий рейтинг. Наприклад - в дзюдо, бадмінтоні, важкій атлетиці та скейтбордингу. На думку МОК, федераціям необхідно знайти баланс між захистом інтересів атлетів, які були близькі до поїздки в Токіо в 2020 році, і відбором лідерів за підсумками наступного сезону.

Як повідомлялося, в даний момент визначені володарі 57 відсотків ліцензій на Олімпійські ігри в Токіо. Всього в них візьмуть участь близько 11 тисяч спортсменів.