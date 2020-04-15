В Італії від коронавірусу за добу померли 578 осіб
Укрінформ
Кількість померлих від коронавірусної інфекції в Італії за останню добу зросла на 578, загалом Covid-19 забрав понад 21,6 тисячі життів.
Про це повідомляє Corriere della Sera з посиланням на главу департаменту цивільного захисту Італії Анджело Борреллі.
«Протягом останньої доби через коронавірус зафіксовано 578 нових смертей. Загалом в Італії з початку спалаху пандемії померли понад 21,6 тис. осіб», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, загальна кількість заражених коронавірусом в Італії станом на 15 квітня перевищила 165 тисячі осіб, за останню добу зафіксували 2667 нових випадків.
Від початку пандемії одужали 38 092 італійці, у відділеннях інтенсивної терапії зараз перебувають 3079 осіб, причому їх кількість зменшується вже дванадцяту добу поспіль.
Як повідомляв Укрінформ, в Італії від Covid-19 померли щонайменше 120 медиків.