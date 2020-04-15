Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила два мільйони

Кількість випадків коронавіруса у світі сягнула 2 000 065.

Про це свідчать дані Worldometer.

COVID-19 поширився на території 210 країн.

Від коронавірусу, зокрема, загинули 126 754 особи (155 за сьогодні), 484 597 одужали

Найбільшу кількість заражених зафіксовано у США - 614 246, Іспанії - 174 060 та Італії - 162 488.

В Китаї, де в Ухані знаходився епіцентр спалаху, в даний час зафіксували 46 нових випадків коронавірусу (82 295 загалом) та одну нову смерть (3 342 загалом), одужали 77 816 осіб.

Фото: Photo CTK