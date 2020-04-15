Через коронавірус кордони ЄС можуть закрити до вересня – SchengenVisaInfo

Зовнішні кордони держав Європейської економічної зони можуть залишатися закритими для громадян третіх країн до вересня.

Від тих, хто подорожує Шенгенською зоною, можуть вимагатися сертифікат із негативними результатами на коронавірус, а також довідку про щеплення, коли буде створена вакцина. Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили в інформаційно-аналітичному проєкті SchengenVisaInfo.

Експерти за результатами консультацій та отриманої інформації від офіційних осіб керівних інституцій Євросоюзу, інформують про такі можливі рішення щодо режиму і правил прибуття до країн Європейської економічної (EEA), включаючи Шенгенську зону.

"Громадяни країн, які не входять до Європейської економічної зони, не матимуть можливості подорожувати до ЄС упродовж періоду до вересня. Для в'їзду до країн-членів необхідно буде мати сертифікат, який підтверджує негативний результат тестування на коронавірус. Також негативний тест може вимагатися від заявників на отримання шенгенської візи. Коли буде розроблена і стане доступною вакцина, подорожуючим до ЄС і заявникам на отримання візи необхідно буде представити підтвердження проведення щеплення", - заявили у SchengenVisaInfo.

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Уточнюється, що тест на коронавірус, якщо таке рішення буде прийняте, повинен бути зроблений у період не пізніше двох тижні перед поданням заявки на візу.

У проєкті нагадали, що минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон не виключив можливість продовження режиму закриття кордонів Шенгенської зони до вересня.

Нині рішенням Єврокомісії зовнішні кордони ЄС і Шенгенської зони залишаються закритими для переважної більшості подорожуючих до 15 травня.

Станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, померли – 126 754 людини.