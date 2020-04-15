ЄС і Канада разом боротимуться проти фейків про коронавірус

Євросоюз і Канада спільно протистоятимуть поширенню дезінформації про коронавірус та намаганням посіяти розбрат на цьому ґрунті.

Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня та Верховного представника ЄС у закордонних справах і політиці безпеки Жозепа Борреля.

“Канада та ЄС - давні партнери у підтримці безпеки та процвітання по всьому світу. Ми разом працюємо у рамках Механізму швидкого реагування G7, пов’язаного із Системою швидкого оповіщення ЄС, над визначенням та реагуванням на іноземні загрози нашим демократіям, у тому числі поширенням дезінформації та міфів про вірус і спробам зруйнувати нашу єдність”, - зазначається у документі, поширеному канадським МЗС.

Обидва дипломати наголосили на тому, що “захист свободи ЗМІ та вільного обміну інформацією у період таких криз важливіший, ніж будь-коли”.

“Канада та ЄС акцентують на цінності двосторонньої та багатосторонньої співпраці у час, коли світ стикається з безпрецедентними викликами громадському здоров’ю та економічній стабільності. Ми й надалі спільно діятимемо для подолання кризи”, - запевнили Боррель і Шампань.

Як повідомлялося, у Канаді виявлено більше 26 тис. випадків інфікування Covid-19. Недуга забрала 823 життя.