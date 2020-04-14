Румунія на місяць продовжила надзвичайний стан
Про це повідомляє Romania-Insider.
"Президент Румунії Клаус Йоханніс підписав у вівторок, 14 квітня, указ про продовження надзвичайного стану на один місяць через COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Він також закликав громадян продовжувати дотримуватися заходів, які були прийняті для боротьби з поширенням коронавірусу в країні.
Водночас Йоханніс також застеріг людей, які вимагають швидкого пом’якшення обмежувальних заходів через небезпеку такого рішення для всіх громадян й перевантаження системи охорони здоров’я в країні.
Раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісу заявив, що країни мають скасовувати запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу обмеження поступово, при цьому враховуючи особливості нового коронавірусу.
За останніми даними сайту Worldometer, загальне число зафіксованих у світі випадків інфікування COVID-19 становить понад 1,936,700 , з них – 459,015 осіб одужали і 120,568 померли.
Фото: romania-insider.com