Польща з 19 квітня почне "розморожувати" економіку

У Польщі з 19 квітня почнуть знімати певні обмеження на функціонування економіки країни, введені у зв’язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, послаблюватимуться обмеження щодо роботи магазинів, а також щодо відвідування парків та лісів.

Про це у вівторок вранці сказали міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський і речник уряду Пьотр Мюллер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З 19 квітня будемо потроху розморожувати економіку. Думаю, це хороша звістка у світлі даних про ціну цієї ізоляції”, - заявив Шумовський в ефірі радіо RMF24.

Водночас він підкреслив, що нинішня суспільна ізоляція є необхідною.

“Якщо б її не було, то ми сьогодні мали б кількадесят тисяч хворих”, - наголосив глава МОЗ Польщі.

На його думку, про традиційні відпустки, як до цього часу, поляки “можуть забути”. Міністр зазначив, що боротьба з коронавірусом триватиме рік, і немає жодних наукових підтверджень, що епідемія коронавірусу мала б завершитися влітку.

У свою чергу речник польського уряду Пьотр Мюллер в ефірі Польського радіо зазначив, що рішення щодо послаблення обмежень в економіці прийматимуться 15-16 квітня з врахуванням кількості заражених COVID-19 в Польщі під час Великодніх свят.

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Мюллер зауважив, що уряд розглядає можливість послаблення обмежень щодо відвідання магазинів. Він зазначив, що вони збережуться, але матимуть дещо інший вигляд. Крім того, влада розглядає можливість відновлення дозволів на прогулянки лісами та парками.

На минулому тижні глава польського уряду Матеуш Моравецький повідомив, що після Великодніх свят буде представлено план “нових економічних реалій”, оскільки до стану перед кризою країна може повертатися навіть упродовж кількох років.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 14 квітня загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 1 926 235, з них 119 724 летальні, 452 367 осіб одужали.

Фото: AA