У Польщі кількість заражених коронавірусом зросла до 6674

Загальна кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 6674, з них 232 особи померли, а 439 вилікувалися.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Загалом кількість заражених становить 6674 особи, з яких 232 - померли”,- йдеться в повідомленні МОЗ РП.

Зазначається, що у шпиталях з коронавірусом перебуває майже 2,5 тис. осіб, понад 162 тис. – на карантині, понад 30 тис. – під епідеміологічним наглядом.

Загалом в Польщі вже було проведено понад 138 тис. тестів на виявлення коронавірусу, а кількість проведених тестів на добу становить зараз понад 8 тис.

До боротьби з поширенням коронавірусу в понеділок залучається понад 8,6 тис. військовослужбовців.

Прикордонна служба Польщі за останню добу перевірила 3,7 тис. осіб, які в’їхали до країни, зокрема 1,6 тис. – на внутрішніх кордонах з іншими країнами ЄС.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 квітня загальне число заражень коронавірусом у світі становить 1 853 517. Кількість смертей від цієї хвороби досягла 114 257. А число тих, хто вже вилікувалися – 423 729.

У трійку найбільш вражених хворобою країн входять США (560 433 випадки), Іспанія (166 831 випадок), та Італія (156 363 випадки).

Фото: АА