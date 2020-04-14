У канадській церкві відкрили автомобільну сповідальню

У канадській церкві відкрили автомобільну сповідальню

Укрінформ
Церква архангела Михаїла у канадському місті Бельвіль створила автомобільну сповідальню, у якій люди можуть поспілкуватися зі священником, не виходячи із власного транспортного засобу. 

Про це пише CTV.

Зазначається, що сповідальню обладнали у церковному приміщенні, що має вихід на проїжджу частину. “Люди просто під’їжджають, вікно відчиняється, й священник вислуховує того, хто прийшов покаятися”, - розповів Річард Волен, який служить у церкві.

За його словами, церква й раніше була дуже креативною, та знаходила способи спілкуватися із вірянами на полі бою, у закладах обмеження волі, лікарнях тощо.

Окрім автосповідальні, через запроваджені у зв’язку із пандемією COVID-19 обмеження, церква вирішила розмістити деякі реліквії для огляду з вулиці. “Вірянам слід поставити свої автомобілі навпроти північного входу та споглядати з авто”, - йдеться у церковному інформаційному бюлетені.

За словами Волена, деякі віряни проводять годину, споглядаючи реліквії та молячись у автівках. Священник додав, що його церква ретельно дотримується урядових рекомендацій щодо фізичного дистанціювання на період пандемії та намагається максимально спілкуватися із прихожанами онлайн, транслюючи служби.

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Як повідомлялося, станом на вечір 12 травня на території Канади було виявлено майже 28 тис. випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 674 життя. Через надзвичайний стан, запроваджений на більшості території країни, релігійні установи вже кілька тижнів зачинені.

Станом на ранок 13 квітня, загальна кількість випадків зараження у світі становила 1 851 531, з яких 114 290 осіб померли, понад 430 тисяч - одужали.

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