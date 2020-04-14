У канадській церкві відкрили автомобільну сповідальню

Церква архангела Михаїла у канадському місті Бельвіль створила автомобільну сповідальню, у якій люди можуть поспілкуватися зі священником, не виходячи із власного транспортного засобу.

Про це пише CTV.

Зазначається, що сповідальню обладнали у церковному приміщенні, що має вихід на проїжджу частину. “Люди просто під’їжджають, вікно відчиняється, й священник вислуховує того, хто прийшов покаятися”, - розповів Річард Волен, який служить у церкві.

За його словами, церква й раніше була дуже креативною, та знаходила способи спілкуватися із вірянами на полі бою, у закладах обмеження волі, лікарнях тощо.

Окрім автосповідальні, через запроваджені у зв’язку із пандемією COVID-19 обмеження, церква вирішила розмістити деякі реліквії для огляду з вулиці. “Вірянам слід поставити свої автомобілі навпроти північного входу та споглядати з авто”, - йдеться у церковному інформаційному бюлетені.

За словами Волена, деякі віряни проводять годину, споглядаючи реліквії та молячись у автівках. Священник додав, що його церква ретельно дотримується урядових рекомендацій щодо фізичного дистанціювання на період пандемії та намагається максимально спілкуватися із прихожанами онлайн, транслюючи служби.

Як повідомлялося, станом на вечір 12 травня на території Канади було виявлено майже 28 тис. випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 674 життя. Через надзвичайний стан, запроваджений на більшості території країни, релігійні установи вже кілька тижнів зачинені.

Станом на ранок 13 квітня, загальна кількість випадків зараження у світі становила 1 851 531, з яких 114 290 осіб померли, понад 430 тисяч - одужали.