Уряд Греції ініціює справу проти священників, які причащали попри карантин

Уряд Греції звернувся до прокуратури з проханням порушити справу проти двох священників, які таємно причащали парафіян попри заборону відвідувати церкви.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Уряд попросив прокурора висунути обвинувачення проти двох священників, які причастили вірян, не зважаючи на заборону відвідування церков у зв’язку з карантином», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один зі священників в околицях Афін таємно надавав причастя через задні двері храму (його сфотографували із сусідньої будівлі). Друге порушення сталося на острові Корфу.

У понеділок стало відомо, що прокурор Корфу Діоніс Ламбрідіс висунув звинувачення проти місцевого єпископа, мера міста Корфу, глави муніципальної ради, а також священнослужителів і вірян, які брали участь у службі в суботу, попри обмеження, встановлені як урядом, так і Священним синодом.

Читайте також: Греція посилила карантинні обмеження на Великдень

Раніше суд підтвердив законність рішення уряду Греції про закриття церков. Відповідно до нього, під час Великодніх свят богослужіння будуть дозволені, але лише за зачиненими дверима з паралельною трансляцією.

Як повідомлялося, станом на понеділок у Греції підтверджено 2114 випадків Covid-19, у тому числі 98 летальних. Водочас вилікувалися 269 осіб.