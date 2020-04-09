Греція посилила карантинні обмеження на Великдень

Греція посилила карантинні обмеження на Великдень

Укрінформ
Уряд Греції оголосив про посилення заходів, що обмежують пересування людей перед Великоднем.

Про це повідомляє Ekathimerini.

"Уряд оголосив про подальше посилення заходів щодо обмеження пересування людей сушею, морем та у повітрі напередодні Великодня, у якості зусиль задля стримування поширення хвороби Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Нові обмеження будуть діяти до 27 квітня.

Заступник міністра цивільного захисту Нікос Гардаліас заявив: "Нічого ще не вирішено. Бій триває, квітень дуже критичний місяць".

Грецька поліція встановила пункти пропуску у середу вдень на платних автодорогах по всій країні та на регіональних автошляхах, що ведуть до регіональних центрів. У той же час берегова охорона проводить перевірки у портах.

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Протягом останньої доби у Греції зафіксовано 52 нових випадки коронавірусу та два летальні випадки. Загалом із початку епідемії у Греції захворіли 1884 осіб, 83 особи померли.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня, згідно з даними Worldmeter, у світі на коронавірус захворіли понад 1,5 млн осіб. Із них 330 589 пацієнтів одужали, а 88 502 — померли.

Фото: ekathimerini.com

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