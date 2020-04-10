Коронавірус не повинен обмежувати права людини – генсек Ради Європи

Епідемія коронавірусу не повинна стати приводом для порушення державами основоположних прав і свобод громадян.

Про це заявила у п'ятницю генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович-Бурич у своєму виступі в онлайн форматі на спеціальному Петербурзькому міжнародному юридичному форумі «Закони коронавірусу», повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Відступу від основоположних прав, визначених Європейською конвенцією з прав людини, жодним чином не може бути. Деякі інші права, можливо, підпадають під обмеження, але повною мірою у законний спосіб і пропорційно», - наголосила генсек РЄ.

Вона нагадала, що Рада Європи видала урядам 47 країн-членів керівні рекомендації щодо шляхів дотримання балансу у процесі протидії пандемії у надзвичайних умовах.

Пейчинович-Бурич також відзначила, що епідемія не повинна призвести до послаблення засад демократії, громадянських і політичних прав та свобод. Серед них, за її словами, особливо актуальними нині є право на висловлювання, свободи совісті й зібрань.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 1 614 396 випадків коронавірусу, з них 96 788 летальних, 362 409 осіб одужали.