Боротьба з поширенням коронавірусу не повинна порушувати права людини - ПАРЄ

Боротьба з поширенням коронавірусу не повинна порушувати права людини - ПАРЄ

Укрінформ
Застосування технологій відслідковування переміщення інфікованих коронавірусом осіб під час пандемії не повинно порушувати права людини.

На цьому наголосив президент Парламентської асамблеї Ради Європи Рік Дамс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Доки достатня кількість людей не буде вакцинована проти коронавірусу, ми повинні обмежити його поширення. Один із шляхів – це відслідковування переміщень інфікованих людей, а також тих, з ким вони зустрічаються. Але це має великі наслідки у частині приватності, і ми повинні це обережно врегулювати, щоб забезпечити дотримання прав людини і верховенство права», - заявив президент ПАРЄ, коментуючи розвиток мобільних технологій для дистанційного відслідковування перебування і переміщення людей.

Він наголосив, що в Європі у цій сфері існують спільні стандарти, які визначені Європейською конвенцією з прав людини. За ними, заходи із спостереження повинні бути визначені законодавчо за принципами доцільності й пропорційності у досягненні своїх цілей.

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При цьому автоматизований збір даних про особу, нагадав президент ПАРЄ, також регламентований нещодавно удосконаленою Конвенцією 108+. «Виключна криза потребує виключних заходів. Але вони повинні бути обмеженими у своїх масштабах, які визначаються цілями, та відповідати основоположним правам», - наголосив Дамс.

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