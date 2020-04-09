Боротьба з поширенням коронавірусу не повинна порушувати права людини - ПАРЄ

Застосування технологій відслідковування переміщення інфікованих коронавірусом осіб під час пандемії не повинно порушувати права людини.

На цьому наголосив президент Парламентської асамблеї Ради Європи Рік Дамс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Доки достатня кількість людей не буде вакцинована проти коронавірусу, ми повинні обмежити його поширення. Один із шляхів – це відслідковування переміщень інфікованих людей, а також тих, з ким вони зустрічаються. Але це має великі наслідки у частині приватності, і ми повинні це обережно врегулювати, щоб забезпечити дотримання прав людини і верховенство права», - заявив президент ПАРЄ, коментуючи розвиток мобільних технологій для дистанційного відслідковування перебування і переміщення людей.

Він наголосив, що в Європі у цій сфері існують спільні стандарти, які визначені Європейською конвенцією з прав людини. За ними, заходи із спостереження повинні бути визначені законодавчо за принципами доцільності й пропорційності у досягненні своїх цілей.

При цьому автоматизований збір даних про особу, нагадав президент ПАРЄ, також регламентований нещодавно удосконаленою Конвенцією 108+. «Виключна криза потребує виключних заходів. Але вони повинні бути обмеженими у своїх масштабах, які визначаються цілями, та відповідати основоположним правам», - наголосив Дамс.