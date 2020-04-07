Коаліція за свободу ЗМІ застерігає від обмежень медіа під приводом боротьби з COVID-19

Виконавча група Коаліції за свободу ЗМІ закликала усі держави світу продовжувати захищати вільний доступ до ЗМІ та підтримувати вільний обмін інформацією.

Про це йдеться у спільній заяві учасників коаліції із Німеччини, Канади, Латвії, Нідерландів, Великої Британії та США, що розміщена на сайті МЗС ФРН.

«На тлі пандемії COVID-19 члени Виконавчої групи Коаліції за свободу засобів масової інформації, які підписалися під цією заявою, закликають усі держави продовжувати захищати вільний доступ до ЗМІ та підтримувати вільний обмін інформацією», - підкреслюється в документі.

Підписанти зазначають, що пандемія є основною загрозою для глобального здоров'я населення і це змусило уряди вжити виняткових заходів для охорони здоров'я та безпеки своїх громадян. У цьому зв'язку принципово важливою є свобода ЗМІ, йдеться у заяві.

Її автори віддають шану журналістам та іншим медіа-професіоналам, які повідомляють із «передової» про кризу. Їхня робота служить постійному інформуванню суспільства, пропагуванню необхідних заходів щодо охорони здоров’я та боротьбі з неправдивою інформацією. Це дозволяє людям отримувати доступ до достовірної інформації, щоб вони могли захистити своє здоров'я та здоров'я своїх співгромадян. Це дає можливість людям визнати проблеми, які необхідно вирішити, і притягнути до відповідальності свої уряди, заявляють підписанти.

Вони висловлюють стурбованість намаганнями деяких держав використати нинішню кризу для застосування необґрунтованих обмежень на вільні та незалежні ЗМІ. Такі заходи заважають суспільству отримувати життєво важливу інформацію про поширення хвороби та підривають впевненість у діях керуючих органів.

ФРН, Канада, Латвія, Нідерланди, Велика Британія та США запевняють, що залишаються відданими тому, щоб допомагати урядам вживати заходів щодо захисту свободи ЗМІ. Вони закликають уряди продовжувати гарантувати свободу та незалежність ЗМІ, безпеку журналістів та інших медіа-професіоналів та утримуватися від накладення необґрунтованих обмежень у зв'язку з поширенням COVID-19.

Як повідомлялося, Коаліція за свободу засобів масової інформації була утворена в липні 2019 року на Глобальній конференції за свободу ЗМІ. Це є партнерство країн, які працюють разом, щоб відстоювати свободу та безпеку медіа-журналістів та притягувати до відповідальності тих, хто шкодить журналістам в їх роботі.