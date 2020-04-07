У ПАРЄ вважають штучний інтелект корисним союзником у боротьбі з COVID-19

У Парламентській асамблеї Ради Європи вважають, що штучний інтелект може бути корисним засобом у боротьбі з пандемією коронавірусу, але його застосування не повинно порушувати права людини й етнічні норми.

Про це заявив доповідач ПАРЄ з питань демократичного урядування і штучного інтелекту Деборах Бергаміні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«На тлі того, що штучний інтелект може стати надійним союзником у подоланні пандемії COVID-19, ми повинні не забувати, що його застосування може спричинити великі занепокоєння щодо прав людини і підірвати довіру до урядів», - вважає італійський парламентарій.

Він констатував, що застосування сучасних передових технологій у протидії коронавірусу не повинно суперечити правам людини, громадянським свободам, принципам верховенства права.

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Бергаміні, зокрема, відзначив, що застосування технології дистанційного відслідковування і моніторингу поширення коронавірусу є ефективним заходом. Але його надмірне застосування, або порушення при цьому етичних норм може призвести до суворого порушення права людини на приватність та недискримінацію.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 млн випадків інфікування COVID-19, з них 75 тис. людей померли, понад 285 тис. одужали. На сьогодні найбільше уражені пандемією коронавірусу США (367 629 випадків), Іспанія (132 675 випадків) та Італія (132 547 випадків).