Кількість випадків коронавірусу у країнах Балтії перевищила 2750

Кількість інфікованих COVID-19 в країнах Балтії зросла до 2674 осіб. У Латвії зареєстрували 589 хворих, 955 - в Литві. Найбільше інфікованих в Естонії - 1207.

Про це повідомляє сайт Департаменту здоров'я Естонії.

За добу в країні виявлено 23 нових випадки зараження коронавірусом, після чого кількість хворих зросла до 1207 осіб. Станом на четвер 134 особи потребують стаціонарного лікування, 9 з яких перебувають на контрольованому диханні. 83 людини з лікарень виписані. За минулий день не було випадків від смерті через коронавірус. За добу в Естонії було зроблено 1609 тестів. Загалом - 26 416. Найбільша кількість інфікованих - у віковій групі 55-59 років (11%), далі 45-49 і 50-54, по 10%.

У Литві вже зафіксовано 955 випадків COVID-19. За добу медики підтвердили 42 нових випадки коронавірусу після отримання результатів 2699 тестів. З початку пандемії їх було проведено 32 809. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Литви.

Згідно з новою інтерактивною математичною моделлю, підготовленою вченими Університету ім. Вітаутаса Великого (Каунас), кількість хворих на коронавірус у Литві може зрости до 3000, а зупинити його поширення допоможуть тільки ще як мінімум два місяці жорсткого карантину.

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За останні 24 години в Латвії коронавірус підтвердили у 12 осіб. Кількість інфікованих сягнула 589. Згідно з даними латвійської Національної служби охорони здоров'я, 38 пацієнтів госпіталізовано, в тому числі 35 з помірним перебігом захворювання, 3 - з тяжким.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня, за даними Worldmeters, у світі на коронавірус захворіли понад 1,5 млн осіб. З них 330 589 одужали, а 88 502 - померли.

Фото: Pixabay